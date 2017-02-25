наверх
25.02.201709:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Бортник: заочное осуждение - это инструмент давления на оппозиционеров

    (обновлено: )46
    Политолог Руслан Бортник и юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" комментировали, почему так настойчиво ускоряют узаконивание заочного суда над Януковичем и каковы могут быть последствия от такого осуждения.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения.

    Представляя законопроект, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его принятие даст следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и соратников экс-президента, против которых возбуждено 119 уголовных производств.

    Татьяна Монтян. Архивное фото
    kievvlast.com.ua
    Татьяна Монтян о Луценко и ГПУ: какой поп, такой и приход

    К тому же, по словам Луценко, уже 10 марта может начаться заочный суд над Януковичем по делу о государственной измене.

    В то же время многие депутаты, а также юристы высказывают опасения, что документ о заочном осуждении в нынешней редакции возвращает репрессивные положения советского Уголовно-процессуального кодекса и лишит украинцев права на защиту и личную свободу.

    Возможные политические последствия заочного суда над беглым президентом, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    (текст публикуется  на языке оригинала)

    Чому влада так зацікавлена в заочному засудженні, адже на думку багатьох депутатів і експертів, цей механізм веде якщо не до узурпації влади, то хоча б до збільшення можливостей для усунення політичних опонентів і порушення прав українців?

    — Я вважаю, що влада  таким законопроектом намагається банально закручувати гайки на  фоні тотального падіння рейтингів, падіння довіри і на фоні  розуміння того, що навіть якщо  ми говоримо про строкові вибори, то до них залишилось два роки, вони мають відбутись в 2019 році — і президентські, і парламентські. Це є остання спроба отримати інструмент, який дозволить тиснути на опозиційні політичні еліти, навіть не пов’язані зі справою Януковича, і тиснути і брати активну участь і контролювати процеси переділу бізнес-активів. Цей законопроект – це інструмент, причому справа Януковича і колишніх – це лише прикриття, мені здається, для цього інструмента. Мета цього інструмента якраз посилити такий владний контроль над бізнес-активами опозиційно-політичними, громадськими, медійними, експертними елітами.

    Як заочне засудження Януковича та його соратників вплине на винесення вироків у їхніх справах, і взагалі позначиться на розслідуванні розстрілів людей на Майдані?

    — Розумієте, заочно засудити  Януковича за таким механізмом  ми зможемо, але чи зможемо  ми добитись правди при цьому — у мене величезні сумніви. Засудити  – засудимо. Але чи суспільство  дізнається правду про ці події, я так, на жаль, не вважаю, адже  нормальна, об’єктивна судова процедура придумана для того, щоб максимальна кількість аргументів прозвучала, максимальна кількість доводів у суді була виявлена, фактів було представлено, а от цього такий судовий процес буде позбавлений. Саме того ми засудимо Януковича і, можливо, його команду, але вони переможуть, очевидно, в Європейському суді з прав людини, і нам прийдеться заплатити ще компенсацію в наступних політичних циклах. Тому, я вважаю, це неефективний абсолютно підхід, піар-підхід. Намагання замінити на такі піар-рішення, лише, щоб зняти з себе відповідальність, лише щоб позагравати з радикально настроєними громадянами.

    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook
    Коллегия ГПУ: политик Луценко победил генпрокурора Луценко

    Почему Генпрокуратура настойчиво ускоряет узаконивание заочного суда над Януковичем, в эфире "ГС" предположил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

    Какие дополнительные возможности для следствия, как утверждает генпрокурор, предоставляет закон о заочном осуждении?

    — Прежде всего, если это  позиционируется как победа по  принятию данного закона, и мы  практически сумеем принять все  необходимые меры по розыску граждан, в данном случае их наказать, то давайте перейдем сразу от оптимистического до глубоко пессимистического сценария. На самом деле, для всех сограждан скажу, что процедура заочного осуждения существовала и до этого момента. Достаточно изменились некоторые механизмы. А теперь коротко и по каждому механизму. Прежде всего, принятие какого-либо инструмента без реализации его решения – это абсолютно ноль. Если мы в данном случае получили данное изменение в УПК и даже представим, что будет получен приговор, проведено необходимое следствие, абсолютно непонятно, каким образом, какие органы и какие ответственные лица будут приводить в реализацию данный приговор. Поэтому граждан Украины интересует не юридическая составляющая, почему у Генпрокуратуры или какого-либо следственного органа что-либо не получается на протяжении четвертого года следствия. Их интересует одно – справедливость и наказание.

    На самом деле, изменились только строки досудебного следствия — с 12 до 18, изменилось, что в данном случае будет группа лиц, а не по какому-либо конкретному лицу заочное расследование и осуждение. Поэтому с точки зрения технической составляющей — да, для следствия изменилось. Для сограждан Украины будет еще интересно узнать, что данная норма является датированной, то есть временно ограниченной. Данные изменения будут действовать в течение двух лет после начала работы Государственного бюро расследований. Если говорить очень объективно и представить, что мы находимся не в Украине, а в каком-либо зале независимой судебной инстанции Европы, можно назвать, что данное действие являлось избирательным, то есть под каких-либо лиц, потому что именно принималась эта точка зрения.

    Учитывая, что есть ряд мнений существенных моих коллег по принятию данных изменений и поправок и по изменению норм дат рассмотрения, возможны многие обжалования обратной стороной, потому что процесс состязательности, так называемый, в судебном процессе исключен. То есть,  скажу по-простому, если в отношении кого-либо идет расследование, а также идет рассмотрения в суде, процесс только должен быть состязательным, то есть не может иметь право существовать только одна мысль.

    Луценко: размер взяток за 2016 год составил 227 млн грн
    канал "112 Украина" в YouTube
    Луценко: размер взяток за 2016 год составил 227 млн грн

    То есть теперь алгоритм действий правоохранителей будет таким: человека не выявили по месту регистрации, объявили в розыск, вызвали через официальные СМИ на допрос, начали досудебное расследование и заочно осудили.

    — Абсолютно верно. Это  то, о чем я сказал, то есть  состязательности процесса не  будет, то есть лицо, в отношении  которого производится заочное, в данном случае следствие, не будет даже уведомлено об этом. Дальше — арест имущества, соответственно, в связи с тем, что лицо не явилось. Далее. Я не представляю, каким образом необходимо доказать, что лицо конкретно укрывается вне территории Украины. То есть, таким образом, на самом деле можно трактовать, что лицо не явилось 2-3 раза, например, к следователю, даже если забор украли у кого-либо, после чего в данном случае начинается процесс заочного следствия и, соответственно, процесс заочного вынесения приговора. Поэтому еще самый важный момент, ключевой, я бы сказал: он принимается избирательно, конкретно под каких-либо лиц. Учитывая, что данный законопроект изменений в УПК Украины принятый избирательно, в отношении определенных лиц, есть высокая вероятность обжалования данных изменений с высокой долей выигрыша, потому что он касается конкретно определенных лиц, о чем и выступают в данном случае сотрудники прокуратуры. Они же это и подтверждают, что только из-за этого так активно принимался и проталкивался данный законопроект.

    Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что День Крыма в Верховной Раде превратился в день кризиса из-за разногласий фракций во время голосования за законопроект о заочном осуждении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Савченко в Донецке
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Последствия обстрела Авдеевки
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"