Бортник: заочное осуждение - это инструмент давления на оппозиционеров

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения.

Представляя законопроект, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его принятие даст следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и соратников экс-президента, против которых возбуждено 119 уголовных производств.

К тому же, по словам Луценко, уже 10 марта может начаться заочный суд над Януковичем по делу о государственной измене.

В то же время многие депутаты, а также юристы высказывают опасения, что документ о заочном осуждении в нынешней редакции возвращает репрессивные положения советского Уголовно-процессуального кодекса и лишит украинцев права на защиту и личную свободу.

Возможные политические последствия заочного суда над беглым президентом, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому влада так зацікавлена в заочному засудженні, адже на думку багатьох депутатів і експертів, цей механізм веде якщо не до узурпації влади, то хоча б до збільшення можливостей для усунення політичних опонентів і порушення прав українців?

— Я вважаю, що влада таким законопроектом намагається банально закручувати гайки на фоні тотального падіння рейтингів, падіння довіри і на фоні розуміння того, що навіть якщо ми говоримо про строкові вибори, то до них залишилось два роки, вони мають відбутись в 2019 році — і президентські, і парламентські. Це є остання спроба отримати інструмент, який дозволить тиснути на опозиційні політичні еліти, навіть не пов’язані зі справою Януковича, і тиснути і брати активну участь і контролювати процеси переділу бізнес-активів. Цей законопроект – це інструмент, причому справа Януковича і колишніх – це лише прикриття, мені здається, для цього інструмента. Мета цього інструмента якраз посилити такий владний контроль над бізнес-активами опозиційно-політичними, громадськими, медійними, експертними елітами.

Як заочне засудження Януковича та його соратників вплине на винесення вироків у їхніх справах, і взагалі позначиться на розслідуванні розстрілів людей на Майдані?

— Розумієте, заочно засудити Януковича за таким механізмом ми зможемо, але чи зможемо ми добитись правди при цьому — у мене величезні сумніви. Засудити – засудимо. Але чи суспільство дізнається правду про ці події, я так, на жаль, не вважаю, адже нормальна, об’єктивна судова процедура придумана для того, щоб максимальна кількість аргументів прозвучала, максимальна кількість доводів у суді була виявлена, фактів було представлено, а от цього такий судовий процес буде позбавлений. Саме того ми засудимо Януковича і, можливо, його команду, але вони переможуть, очевидно, в Європейському суді з прав людини, і нам прийдеться заплатити ще компенсацію в наступних політичних циклах. Тому, я вважаю, це неефективний абсолютно підхід, піар-підхід. Намагання замінити на такі піар-рішення, лише, щоб зняти з себе відповідальність, лише щоб позагравати з радикально настроєними громадянами.

Почему Генпрокуратура настойчиво ускоряет узаконивание заочного суда над Януковичем, в эфире "ГС" предположил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Какие дополнительные возможности для следствия, как утверждает генпрокурор, предоставляет закон о заочном осуждении?

— Прежде всего, если это позиционируется как победа по принятию данного закона, и мы практически сумеем принять все необходимые меры по розыску граждан, в данном случае их наказать, то давайте перейдем сразу от оптимистического до глубоко пессимистического сценария. На самом деле, для всех сограждан скажу, что процедура заочного осуждения существовала и до этого момента. Достаточно изменились некоторые механизмы. А теперь коротко и по каждому механизму. Прежде всего, принятие какого-либо инструмента без реализации его решения – это абсолютно ноль. Если мы в данном случае получили данное изменение в УПК и даже представим, что будет получен приговор, проведено необходимое следствие, абсолютно непонятно, каким образом, какие органы и какие ответственные лица будут приводить в реализацию данный приговор. Поэтому граждан Украины интересует не юридическая составляющая, почему у Генпрокуратуры или какого-либо следственного органа что-либо не получается на протяжении четвертого года следствия. Их интересует одно – справедливость и наказание.

На самом деле, изменились только строки досудебного следствия — с 12 до 18, изменилось, что в данном случае будет группа лиц, а не по какому-либо конкретному лицу заочное расследование и осуждение. Поэтому с точки зрения технической составляющей — да, для следствия изменилось. Для сограждан Украины будет еще интересно узнать, что данная норма является датированной, то есть временно ограниченной. Данные изменения будут действовать в течение двух лет после начала работы Государственного бюро расследований. Если говорить очень объективно и представить, что мы находимся не в Украине, а в каком-либо зале независимой судебной инстанции Европы, можно назвать, что данное действие являлось избирательным, то есть под каких-либо лиц, потому что именно принималась эта точка зрения.

Учитывая, что есть ряд мнений существенных моих коллег по принятию данных изменений и поправок и по изменению норм дат рассмотрения, возможны многие обжалования обратной стороной, потому что процесс состязательности, так называемый, в судебном процессе исключен. То есть, скажу по-простому, если в отношении кого-либо идет расследование, а также идет рассмотрения в суде, процесс только должен быть состязательным, то есть не может иметь право существовать только одна мысль.

То есть теперь алгоритм действий правоохранителей будет таким: человека не выявили по месту регистрации, объявили в розыск, вызвали через официальные СМИ на допрос, начали досудебное расследование и заочно осудили.

— Абсолютно верно. Это то, о чем я сказал, то есть состязательности процесса не будет, то есть лицо, в отношении которого производится заочное, в данном случае следствие, не будет даже уведомлено об этом. Дальше — арест имущества, соответственно, в связи с тем, что лицо не явилось. Далее. Я не представляю, каким образом необходимо доказать, что лицо конкретно укрывается вне территории Украины. То есть, таким образом, на самом деле можно трактовать, что лицо не явилось 2-3 раза, например, к следователю, даже если забор украли у кого-либо, после чего в данном случае начинается процесс заочного следствия и, соответственно, процесс заочного вынесения приговора. Поэтому еще самый важный момент, ключевой, я бы сказал: он принимается избирательно, конкретно под каких-либо лиц. Учитывая, что данный законопроект изменений в УПК Украины принятый избирательно, в отношении определенных лиц, есть высокая вероятность обжалования данных изменений с высокой долей выигрыша, потому что он касается конкретно определенных лиц, о чем и выступают в данном случае сотрудники прокуратуры. Они же это и подтверждают, что только из-за этого так активно принимался и проталкивался данный законопроект.

Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что День Крыма в Верховной Раде превратился в день кризиса из-за разногласий фракций во время голосования за законопроект о заочном осуждении.