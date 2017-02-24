К концу пленарной недели в Раде осталось 25 нардепов

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Борислав Береза (внефракционный) разместил совместную фотографию парламентариев, которые находились в сессионном зале к концу пленарной недели.

На кадрах запечатлены 15 депутатов. По словам Березы, в зале еще находится "десяток депутатов".

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"Традиционное пятничное фото, за которое меня не любят те, кто не ходит на работу в ВР. Финал рабочей недели. Кроме тех, кто на фотографии, в зале еще десяток депутатов", — подписал фото нардеп, размещенное на его странице в Facebook.

При этом он добавил, что первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко отказалась фотографироваться, потому что "ей было стыдно за прогульщиков".

Борислав Береза/Facebook Совместное фото нардепов в Раде 24 февраля

Утром Береза принес с собой в сессионный зал одного из самых популярных персонажей социальных сетей Ждуна. Соответствующее фото он сопроводил сообщением о том, что утром в зале зарегистрировались 322 народных депутата, а "по факту не больше 150 человек". По его словам, Ждун "ждет посещения и работы нардепов, очень ждет качественных изменений от Кабмина".