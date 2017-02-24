наверх
24.02.201712:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Визит знаменитого Ждуна в Раду

    (обновлено: )14610
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    facebook.com/pochekun
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде.
    Борислав Береза/Facebook
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде.
    facebook.com/viktoria.ptashnik
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    twitter.com/S_Andrushko
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    twitter.com/S_Andrushko
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    twitter.com/UKRINFORM
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    twitter.com/UKRINFORM
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    twitter.com/UKRINFORM
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    facebook.com/borislav.bereza
    Ждун в Верховной Раде
    Ждун в Верховной Раде.
    Украинское фото

    Рекомендуем

    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской областиПодготовка военных разведчиков и спецназовцев в Одесской области09:53 24.02.2017
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в ДонбассеСБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе05:32 24.02.2017
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в ХарьковеПроигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове02:33 24.02.2017
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантамиБеспорядки в Париже в ходе акции против насилия над мигрантами23:40 23.02.2017
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииФотоитоги 23 февраля: митинг под Радой и ограбление банка в Киеве18:13 23.02.2017
    Фотожабы на похищение Алексей ГончаренкоЛучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко17:40 23.02.2017
    Задержание заказчика и исполнителей похищения ГончаренкоЗадержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко16:41 23.02.2017
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииПротест у Рады против восстановления налоговой полиции14:56 23.02.2017
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилейДТП в Подмосковье: столкнулись около 30 авто11:24 23.02.2017
    Все фотоленты
    Ждун в Верховной Раде.

    Внефракционный народный депутат Борислав Береза в пятницу принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун.

    В Раде в пятницу традиционно прошел "Час вопросов к правительству", в ходе которого премьер и члены правительства ответил на вопросы депутатов.

    До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

    Смотрите также: "Безвизовый почекун". Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

    Автором существа была скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, она посвятила ее пациентам, которые долго ждут прием у врача. Персонаж Ждун в последнее время в Украине получил большую популярность в социальных сетях. Он стал героем многочисленных интернет-мемов, в том числе на тему деятельности власти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки