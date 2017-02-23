Кличко прибыл в Раду после "наезда" Кононенко - нардеп

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Мэр Киева и лидер партии "УДАР" Виталий Кличко прибыл в Верховную Раду во время рассмотрения скандального законопроекта №0940, предполагающего восстановление налоговой милиции. Об этом сообщил внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

Ранее в четверг Верховная Рада отклонила скандальную поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении. Таким образом, парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

"Вместо того, чтобы работать на своем рабочем месте в Киевсовете (сейчас там заседание продолжается), Кличко приехал в Верховную Раду. По информации некоторых нормальных депутатов, вопрос заключается в том, что Кличко "дал по голове" (замглавы фракции БПП Игорь — Ред.) Кононенко за то, что многие депутаты из его группы не голосовали за коррупционные поправки к законопроекту 0940 (по налоговой милиции и налоговых льгот для Ахметова), и теперь он пытается их убедить поддержать это… в какой-то другой форме", — написал Левченко на своей странице в Facebook.

Как сообщало РИА Новости Украина, во время рассмотрения законопроекта около 20 нардепов из разных фракций заблокировали трибуну Верховной Рады. Отметим, за скандальный документ из 140 членов фракции БПП проголосовали всего 78.