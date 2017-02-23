Рада указала на недочеты в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины считает недопустимым игнорирование в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму РФ 2016 года фактов незаконного, по мнению Киева, голосования на территории Крыма и призывает организацию изучить обстоятельства подготовки итогового доклада.

Соответствующее заявление на заседании Верховной Рады в четверг поддержали 239 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В заявлении отмечается, что Рада считает выборы в Госдуму РФ "грубым нарушением основных принципов и норм международного права". Депутаты также называют несправедливым отсутствие в окончательном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ "надлежащей правовой оценки" голосования на выборах в Госдуму, в частности в Крыму.

"Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму РФ 2016 года фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополь", — говорится в тексте заявления.

Депутаты обратились к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать разработать новую методику подготовки отчетов, которая включала бы оценку ситуации, связанную с "оккупацией части территории Украины Российской Федерацией".

Рада также призвала БДИПЧ ОБСЕ изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии наблюдения на выборах в Госдуму РФ с целью не допустить политического влияния на международных наблюдателей.

Ранее прокуратура Украины завела дело в связи с проведением выборов в Государственную Думу РФ на территории Крыма.

Выборы в Госдуму проходили 18 сентября 2016 года по смешанной системе: 225 депутатов избиралась по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В Крыму, где выборы прошли впервые, были образованы три одномандатных округа, в Севастополе — один. Евросоюз заявил, что не признает избранных от Крыма депутатов Госдумы РФ, поскольку не признает организацию выборов на полуострове. Верховная Рада Украины приняла постановление о признании нелегитимными результатов выборов в Госдуму России.