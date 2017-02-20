Тука: РФ демонстрирует поддержку ЛДНР, но избегает ответственности

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Россия демонстрирует поддержку ополченцам, признав паспорта ЛНР и ДНР, но фактически, избегает юридической ответственности, назвав их в указе "отдельными районами Луганской и Донецкой обл.", а не "самопровозглашенными республиками", заявил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Непосредственно в самом указе речь идет об "отдельных районах Луганской и Донецкой обл. Украины". Таким образом, российские власти с одной стороны демонстрирует свою поддержку этим квази-республикам, вроде "мы вас не бросаем, делаем все, что возможно", а с другой точки зрения, реально, действительно Кремль избегает любой ответственности юридического за такие действия", — заявил Тука в эфире "112 Украина".

Он отметил, что признание Россией паспортов ЛДНР является провокацией, которой не стоит уделять много внимания

"Нам не надо внутри Украины уделять слишком большое внимание этому указу, — МИД официальное заявление сделал, президент, наше министерство, ну разве что стоит еще сделать какое-то заявление от имени парламента и на этом успокоиться", - сказал Тука.

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В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.