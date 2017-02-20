наверх
20.02.201713:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Признание в РФ документов ЛДНР идет вопреки духу "Минска" – МИД ФРГ

    (обновлено: )10705
    Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным декрет является однозначным нарушением духа и целей "Минска".
    Паспорт Донецкой народной республики
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Признание в РФ документов жителей Донбасса идет вопреки духу минских договоренностей, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

    "Подписанный 18 февраля президентом Путиным декрет… с нашей точки зрения является однозначным нарушением духа и целей "Минска", — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.

    Сотрите также видео: Плотницкий о признании паспортов: мы часть русского мира

    В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Березюк. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Верховная Рада. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорт Донецкой народной республики
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ