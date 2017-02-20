Признание в РФ документов ЛДНР идет вопреки духу "Минска" – МИД ФРГ

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Признание в РФ документов жителей Донбасса идет вопреки духу минских договоренностей, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Подписанный 18 февраля президентом Путиным декрет… с нашей точки зрения является однозначным нарушением духа и целей "Минска", — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.

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В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.