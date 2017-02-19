Заявления Семенченко несут угрозу национальной безопасности - эксперт

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Все просят прекратить блокаду, а ее организаторы планируют ее расширение. Сейчас железнодорожное сообщение перекрыто между контролируемыми Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем участники блокады хотят перекрыть также сообщения Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко.

Заявление народного депутата прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Павлел Карназыцкий.

"Я бы его заявление все характеризовал как безответственный популизм и угрозу национальной безопасности, потому что кто-кто, а народный депутат должен понимать, что он наносит сегодня вред стране. У нас в стране действуют законы, Конституция, они не везде действуют, но в принципе у нас как бы есть какое-то еще государство. Если Семенченко так и дальше себя будет вести из принципа "все можно", то он просто уничтожит Украину как государство своими акциями", — считает политолог.

Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.