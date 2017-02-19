наверх
19.02.201723:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Заявления Семенченко несут угрозу национальной безопасности - эксперт

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (56)

    (обновлено: )30820
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Павлел Карназыцкий заявил, что заявление нардепа о блокаде ж/д путей с РФ - это безответственный популизм.
    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Все просят прекратить блокаду, а ее организаторы планируют ее расширение. Сейчас железнодорожное сообщение перекрыто между контролируемыми Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем участники блокады хотят перекрыть также сообщения Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко.

    Этого не делал даже Янукович. Комментарий Семенченко о стычках под АП. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Этого не делал даже Янукович". Комментарий Семенченко о стычках под АП

    Заявление народного депутата прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Павлел Карназыцкий.

    "Я бы его заявление все характеризовал как безответственный популизм и угрозу национальной безопасности, потому что кто-кто, а народный депутат должен понимать, что он наносит сегодня вред стране. У нас в стране действуют законы, Конституция, они не везде действуют, но в принципе у нас как бы есть какое-то еще государство. Если Семенченко так и дальше себя будет вести из принципа "все можно", то он просто уничтожит Украину как государство своими акциями", — считает политолог.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Задержание лидера ОУН Кохановского во время столкновений в Киеве. Видео
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Последствия обстрела Авдеевки
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Стычки в центре Киева
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове