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    Полиция применяет грубую физическую силу к митингующим - Семенченко

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

    (обновлено: )43670
    Согласно информации, комбата ОУН Николая Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции. В результате столкновений - несколько раненых.
    Ситуация на Банковой
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители применяют грубую физическую силу к митингующим на Банковой. Об этом заявил нардеп и комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

    Стычки в центре Киева
    Канал "Ведомости Украина" в Youtube
    Столкновения митингующих с полицией в центре Киева

    Комбата ОУН Николая Коханивского арестовали и увезли в Шевченковское отделение полиции.

    "Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня, разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.

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