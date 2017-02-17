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    Политика

    Порошенко: европейские ценности поддерживают более 70% населения Украины

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (17)

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    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является "главным еврооптимистом на континенте".
    Президент Украины Петр Порошенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина является главным еврооптимистом на континенте и более половины населения страны поддерживают европейские ценности.

    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну. Видео
    5 канал на Youtube
    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну

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    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко подчеркнул, что "рад быть президентом" страны, которая является сегодня, пожалуй, "главным еврооптимистом на континенте".

    "Сегодня европейские ценности поддерживают боле 70% населения страны… А за прошедшие несколько лет мы осуществили больше реформ, чем за прошедшие четверть века", — добавил он.

    Ранее президент Порошенко заявил, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно. Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева.

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