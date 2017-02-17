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    Политика

    Порошенко: решение конфликта в Донбассе без участия Украины невозможно

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (45)

    (обновлено: )6702
    Порошенко подчеркнул, что "Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон". По его словам, Украина продемонстрировала намного больше желания установить мир, чем получила в ответ.
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции, которую транслировал "112 Украина". 

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    "Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", — сказал Порошенко.

    "Мы хотим свободы. И Россия хочет наказать нас за это. Я имею честь представлять мою 45-миллионную нацию европейских людей. И от их лица я скажу, что мы никогда не позволим кому-то решать нашу судьбу без нашего участия. Любые попытки будут предотвращены миллионами украинцев, которые уже продемонстрировали желание бороться за свою независимость, мы защищаем свою страну и месседж очень простой: никаких решений об Украине без Украины. Все подобные действия только раззадорят Россию. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала намного больше желания установить мир, чем мы получили в ответ", — заявил президент Украины.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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