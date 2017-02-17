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    Порошенко: за сутки в Донбассе погибли трое силовиков и мирный житель

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    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (12)

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    Выступая на Мюнхенской конференции, глава государства Петр Порошенко сообщил, что за последние сутки в Донбассе погибли три силовика, 12 получили ранения.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Трое украинских военных и один мирный житель погибли в Донбассе за последние сутки, заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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    "За последние 24 часа мой народ потерял трех солдат, 12 были ранены…" — сказал Порошенко, добавив, что также погиб один мирный житель.

    Ранее в пятницу глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы второй день подряд обстреливают Авдеевку, в результате обстрела пострадали двое подростков.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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