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    Политика

    Климкин обсудит в Мюнхене "дорожную карту" по Донбассу

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (12)

    (обновлено: )17103
    По словам Климкина, он будет "последовательно давить на гуманитарное измерение", поднимет вопрос "дорожной карты", однако он сам не ждет прорыва от завтрашней встречи.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается на переговорах глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене обсудить "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, информирует УНИАН.

    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Facebook Munich Security Conference
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Справка

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    По его словам, прорыва от встречи он не ждет.

    "У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты"… Какого-то прорыва от завтрашней встречи не ожидаю", — заявил он.

    В субботу запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене. Эта встреча состоится на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, о котором еще в конце января заявили ополченцы и украинские силовики. 

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