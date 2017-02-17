Климкин обсудит в Мюнхене "дорожную карту" по Донбассу

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается на переговорах глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене обсудить "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, информирует УНИАН.

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По его словам, прорыва от встречи он не ждет.

"У нас есть предложения в сфере безопасности, мы будем последовательно давить на гуманитарное измерение, подниму вопрос "дорожной карты"… Какого-то прорыва от завтрашней встречи не ожидаю", — заявил он.

В субботу запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене. Эта встреча состоится на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, о котором еще в конце января заявили ополченцы и украинские силовики.