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    Политика

    Сестры Савченко отметили День святого Валентина в Париже

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    Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, сделанные, в частности, на фоне Эйфелевой башни в Париже.
    Надежда и Вера Савченко в Париже
    Facebook Веры Савченко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой Верой на День святого Валентина посетили Париж.

    Фото из столицы Франции опубликовала на своей странице в Facebook Вера Савченко.

    "Спасибо, друзья, за День Валентина в Париже. За неустанную помощь Украине. За многочисленные акции поддержки. Вместе. Только так побеждают. P.S. Справка для безсмертных: на футболе не были (дорого), в Минск не летали", – написала сестра нардепа.

    Facebook Веры Савченко
    Надежда и Вера Савченко в Париже

    При этом Вера Савченко не уточнила деталей визита в Париж, однако на обнародованных фото видно, что сестры, в частности, позируют на фоне Эйфелевой башни.

    Facebook Веры Савченко
    Надежда и Вера Савченко в Париже

    Отметим, ранее СМИ со ссылкой на бывшего представителя Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Романа Безсмертного сообщили, что сестры Савченко 14 февраля летали в Москву. 

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