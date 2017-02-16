Сестры Савченко отметили День святого Валентина в Париже

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой Верой на День святого Валентина посетили Париж.

Фото из столицы Франции опубликовала на своей странице в Facebook Вера Савченко.

"Спасибо, друзья, за День Валентина в Париже. За неустанную помощь Украине. За многочисленные акции поддержки. Вместе. Только так побеждают. P.S. Справка для безсмертных: на футболе не были (дорого), в Минск не летали", – написала сестра нардепа.

Facebook Веры Савченко Надежда и Вера Савченко в Париже

При этом Вера Савченко не уточнила деталей визита в Париж, однако на обнародованных фото видно, что сестры, в частности, позируют на фоне Эйфелевой башни.

Facebook Веры Савченко Надежда и Вера Савченко в Париже

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на бывшего представителя Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Романа Безсмертного сообщили, что сестры Савченко 14 февраля летали в Москву.

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