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    Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на три года

    (обновлено: )3901
    Сообщается, что среднесрочный гособоронзаказ предполагает прогнозируемость расходов государственного бюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не будет обнародовать его детали в интересах национальной безопасности, сообщило во вторник Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Оборонный заказ Украины на 2017 год. Есть, что спросить у эксперта

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы.

    "Четырнадцатого февраля по представлению министерства экономического развития и торговли Украины правительство утвердило государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы… Это документ с ограниченным доступом, и в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По информации Министерства, среднесрочный гособоронзаказ принимается впервые. Он предполагает прогнозируемость расходов государственного бюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей.

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    По данным МЭРТ, государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы предусматривает финансирование закупок вооружения и военной техники (превалирующая часть), модернизацию существующих образцов вооружения, восстановление производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работы по созданию новых образцов вооружения. В 2017 году финансирование потребностей государственных заказчиков было увеличено по сравнению с предыдущим годом, доля расходов из общего фонда госбюджета также возросла.

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