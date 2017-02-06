Рада на шестой сессии рассмотрит вопросы обороны страны

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Вопросы поддержки обороноспособности Украины, а также экономического роста станут приоритетными в ходе очередной шестой сессии Верховной Рады, заявил представитель президента Петра Порошенко в парламенте Артур Герасимов.

Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля.

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"Заданиями на сессию в первую очередь должны быть поддержка обороноспособности, поддержка нашей армии, это должно быть постоянно в центре внимания парламента. Кроме этого, в центре внимания должна находиться судебная реформа… а также поддержка экономического роста страны", — заявил Герасимов в эфире телеканала "112 Украина".

Он также отметил, что на этой неделе парламент намерен рассмотреть законопроекты, касающиеся экономической и IT-сфер.

Ранее замглавы пропрезидентской фракции БПП Ирина Луценко заявила, что коалиция в Раде прочная и расшатать ее не удастся.