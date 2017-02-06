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    Политика

    Рада на шестой сессии рассмотрит вопросы обороны страны

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    Как представитель президента Петра Порошенко в ВР Артур Герасимов, на этой неделе парламент намерен рассмотреть законопроекты, касающиеся экономической и IT-сфер.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Вопросы поддержки обороноспособности Украины, а также экономического роста станут приоритетными в ходе очередной шестой сессии Верховной Рады, заявил представитель президента Петра Порошенко в парламенте Артур Герасимов.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
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    Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля.

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    "Заданиями на сессию в первую очередь должны быть поддержка обороноспособности, поддержка нашей армии, это должно быть постоянно в центре внимания парламента. Кроме этого, в центре внимания должна находиться судебная реформа… а также поддержка экономического роста страны", — заявил Герасимов в эфире телеканала "112 Украина".

    Он также отметил, что на этой неделе парламент намерен рассмотреть законопроекты, касающиеся экономической и IT-сфер.

    Ранее замглавы пропрезидентской фракции БПП Ирина Луценко заявила, что коалиция в Раде прочная и расшатать ее не удастся. 

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