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    РФ всегда беспокоят успехи Украины в оборонном комплексе - эксперт

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    Военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун в эфире ГС пояснил, почему в России опасаются проведения очередных учений с применением зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Сергей Ковтун, facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Накануне в Минобороны Украины заявили о намерениях провести учения с применением зенитно-ракетных комплексов "Бук" в Херсонской области. В связи с этим Россия решила привести свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Озеров. По его словам, в РФ не рассматривают учения как угрозу, но припугнул Украину серьезными последствиями в случае "нарушения границ" полуострова.

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    Петр Порошенко / Facebook
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    На вопрос, что вызвало опасения России, в эфире радиостанции "Голос Столицы" ответил военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

    "Как известно, Россия всегда чем-то обеспокоена, как только в Украине происходят какие-то позитивные решения, позитивные действия, я имею в виду, в первую очередь, в оборонном секторе. Обеспокоена она, во-первых, потому, что с каждым месяцем, с каждыми прошедшими учениями Украина укрепляет свою противовоздушную оборону, и таким образом сводит к минимуму, если можно так говорить, или, по крайней мере, уменьшает эффективность при самом худшем развитии событий, наихудшем сценарии, когда Россия может использовать или использует свою авиацию… наша ПВО сможет эту авиацию уничтожать, и это Россию беспокоит", — пояснил эксперт.

    Ранее Минобороны Украины заявило о планах провести в 2017 году стрельбы из "Бук-М1" на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. Кроме того, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian на полигоне "Шабла" в Болгарии.

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