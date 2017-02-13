Порошенко ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы.

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"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2017 года "основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и 2018, 2019 годы", — говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте президента.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В конце января СНБО рассмотрел основные показатели гособоронзаказа на 2017 год, а также прогнозные показатели на следующие два года. Решением ведомства правительству было поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год. Среди определенных в гособоронзаказе приоритетов: разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема госгарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйственной деятельности, которые привлекаются к выполнению заказа.

В частности, оборонный заказ предусматривает обеспечение Вооруженных сил Украины и других военных формирований новым перспективным вооружением и техникой. Речь идет в том числе о современных ракетных и артиллерийских системах, бронированных ракетных катерах, беспилотных летательных аппаратах, бронетанковой технике. Кроме того, решением СНБО предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года". Кабинету министров Украины поручено, с учетом недофинансирования оборонного госзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в государственной оборонной программе развития вооружения и военной техники до 2020 года.