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    ЧП в энергетике: ситуация не столь драматична, как говорят - Павлив

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (317)

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    Политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" рассказал, как можно компенсировать дефицит угля в условиях блокирования поставок с Донбасса.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. А энергетическим штабам в семи областях страны уже поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

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    Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

    Существует ли на самом деле угроза кризиса в энергетике, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Михаил Павлив.

    "Запасы газа на газохранилищах позволяют в критической ситуации перевести блоки теплогенерации на потребление газа, а не угля. Во-вторых, в принципе, если говорить конкретно об электроэнергии, то за счет резервов АЭС мы тоже можем балансировать ситуацию. Хотя, в общем-то, они не предназначены для того, чтобы заниматься выравниванием. Но в целом ситуация не настолько драматичная, как об этом говорят", — обнадежил эксперт.

    К возможному чрезвычайному положению в энергетике привела блокада железнодорожных путей на Донбассе, из-за чего в Украину не могут доставить необходимый для работы украинских ТЭС антрацит.

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