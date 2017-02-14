ЧП в энергетике: ситуация не столь драматична, как говорят - Павлив

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. А энергетическим штабам в семи областях страны уже поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

Существует ли на самом деле угроза кризиса в энергетике, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Михаил Павлив.

"Запасы газа на газохранилищах позволяют в критической ситуации перевести блоки теплогенерации на потребление газа, а не угля. Во-вторых, в принципе, если говорить конкретно об электроэнергии, то за счет резервов АЭС мы тоже можем балансировать ситуацию. Хотя, в общем-то, они не предназначены для того, чтобы заниматься выравниванием. Но в целом ситуация не настолько драматичная, как об этом говорят", — обнадежил эксперт.

К возможному чрезвычайному положению в энергетике привела блокада железнодорожных путей на Донбассе, из-за чего в Украину не могут доставить необходимый для работы украинских ТЭС антрацит.