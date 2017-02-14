ЧП в энергетике: реальность, фантастика и халатность

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

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Стало известно, что энергетическим штабам в семи областях страны уже поручили готовиться к сокращению энергопоставок. А 14 февраля правительство соберется на заседание, где данный вопрос и будет рассмотрен.

Будут ли введены чрезвычайные меры на энергорынке, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Михаил Павлив.

Вероятное введение ЧП в сфере энергетики — реальная необходимость или ответ тем силам, которые устроили блокаду на Донбассе?

— Все это отчасти правда. Все-таки запасы газа на газохранилищах позволяют в критической ситуации перевести блоки теплогенерации на потребление газа, а не угля. Во-вторых, если говорить конкретно об электроэнергии, то за счет резервов АЭС мы тоже можем балансировать ситуацию. Хотя, в общем-то, они не предназначены для того, чтобы заниматься выравниванием. Но в целом ситуация не настолько драматичная, как об этом говорят. Скорее это информационная подготовка общественного мнения к возможному варианту силовой зачистки этой блокады. Учитывая приближающуюся очередную годовщину драматических событий на Майдане, полагаю, что правительство и силовики пока тянут с этим вопросом вполне осознанно. Развязку нужно ожидать уже после 20 февраля.

Участники блокады заявляют, что, если начнутся веерные отключения, они готовы захватывать ТЭС. Дойдет ли дело до этого?

— Это комедия абсолютная. Парасюк, Семенченко уже выглядят не то что карикатурно, они уже являются лицами украинского большого трагифарса. Это не политики, это вредители, живущие в собственной иллюзорной реальности и формирующие для остатков своих избирателей эту реальность. Поэтому всерьез интерпретировать их намерения уже не представляется даже возможным.

Правительство на официальном уровне задекларирует четкую позицию относительно торговли с неподконтрольными территориями Донбасса?

— На данный момент эта позиция уже и так задекларирована, она прозвучала из уст премьера в том числе, что поставки энергоносителей с неподконтрольных территорий безальтернативны. И министр Насалик об этом сказал, что единственной альтернативой является получение электроэнергии и углей с территории РФ. Поэтому тут иного не дано. Дальше мы должны действительно ждать введения неких временных мер в электроэнергетике, дальнейшей накачки информационного поля, общественного мнения.

В ВР зарегистрирован законопроект о признании неподконтрольных территорий Донбасса оккупированными. Активно эту тему лоббирует "Самопомич" и "Батькивщина". Какова вероятность принятия данного документа?

— Я полагаю,что перспективы позитивного голосования в ВР у документа нет, это чистая пиар-акция на крови, на горе людей. "Самопомич" последние полгода-год демонстрирует совершенно отвязанную милитаристскую риторику, они работают на свой электорат. Социология, видимо, показывает, что такой идиотизм находит отклик в душах западно-украинского электората, поэтому они всю эту чушь и весь этот бред и несут. Я думаю, со временем подобные заявления и призывы, раскачивающие Украину, разогревающие конфликт гражданский внутри государства, противостояние в обществе, должны найти оценку у правоохранителей. Но это будет все потом. А пока же эти люди продолжают пиариться на кризисе, на проблемах, на людском горе.

У такого мнения "Самопомичи" будет поддержка в ВР?

— Нет, не будет. А Тимошенко просто вынуждена вместе со своими политтехнологами корректировать собственный имидж, потому что этот месседж как-то начал доходить до ее электората, что совсем не является положительной тенденцией для нее. Все видят, что рост ее рейтингов значительно притормозил, если вовсе не остановился в последние месяцы.

Существует мнение, что ситуация с блокадой направлена против бизнес-группы Рината Ахметова. Вы согласны с этим?

— Политика это всегда многоцелевой инструмент. И наверняка тут присутствует и бизнес-интерес, и не только ведь в отношении активов СКМ, находящихся на неподконтрольной территории. Война это большой нелегальный бизнес. Возможно, это попытка совершить пиар-акцию. Я думаю, участники блокады и те, кто им оппонируют, решают много разных вопросов параллельно.

Повлияет ли действие этих участников блокады на ход переговоров министров иностранных дел "нормандской четверки" в Германии?

— Я думаю, что никаким образом не повлияет, а степень их неуправляемости, неподконтрольности, изрядно преувеличена. Правоохранительные органы могли бы решить этот вопрос в течение нескольких часов. Надо спросить: почему они этого не делают, кому это выгодно. Внутри украинской власти тоже серьезный кризис, сформировался целый ряд серьезных конфликтов — вертикальных, горизонтальных — и это еще одно измерение данной проблемы.

Поддерживаете ли вы блокаду Донбасса? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Вячеслав: Насалик — кто он такой? Он никто. Все знают, что им управляют, есть смотрящий. И вот этот уголь, который стоит сейчас где-то в ДНР или ЛНР, это же их деньги, деньги президента, ремьера, какая-то доля этому Насалику падает, наверное, на счет. А все остальное — игра. Я поддерживаю полностью всю блокаду.

Сергей: Блокаду не поддерживаю. Во-первых, организаторы блокады — нардепы. С их стороны не было сделано ничего с точки зрения, что должен был сделать нардеп. Это депутатские обращения, собрание комиссий, тот парламентский комитет, который мог бы организовать депутатский корпус. И мы их избирали, чтобы они не на рельсах сидели, а отстаивали наши интересы в парламенте, изменяя законодательство и контролируя исполнительную власть. Второй момент связан с угрозами, которые несут такие ситуации для безопасности страны. Потому что любые парамилитарные образования, которые видят свою справедливость в том или ином процессе, с оружием в руках — завтра могут быть другие ребята, которые считают, что какие-то другие процессы не отвечают их вызовам справедливости. В нарушение законодательства страны, с оружием в руках они будут свою точку зрения отстаивать. И здесь очень большая опасность гражданской войны, когда одна часть общества поддерживает, другая часть — нет.

Михаил: Я поддерживаю блокаду. Почему вы считаете, что блокада связана с веерными отключениями? Эти вещи абсолютно не связаны. У энергетической системы Украины было три года, чтобы перейти на другие энергоносители, включить энергоэффективные системы. На это были выделены деньги. Где эти деньги? Где эти технологии? Мы и в будущем планируем зависеть от угля, который с Донбасса идет? Это глупо, мне кажется.

Ольга: Я категорически не поддерживаю эти блокады, потому что это не приближает Донбасс к Украине, вредит уже самим украинцам. Кроме того, вот эти профессиональные бездельники и провокаторы — Семенченко, Парасюк — абсолютно все управляемые. "Торнадо" блокировали, поступила команда прекратить блокаду — все закончилось.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.