Онищенко: суд ФРГ признал, что дело против меня носит политический характер

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Депутат Александр Онищенко заявил, что Германия отказала Украине в его экстрадиции. По его словам, немецкий суд указал Украине, что дело против него "носит исключительно политический характер".

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Так он прокомментировал публикацию в издании "Апостроф", которое разместило копии документов, на основании которых сообщило, что немецкий суд отказал в его экстрадиции.

"Немецкая сторона приняла решение исходя исключительно из буквы закона. Более того, в Украине дело до сих пор так и не передано в суд, потому что им передавать абсолютно нечего. Если Англия сослалась на юридическую проволочку, отказав в выдаче, то в Германии уже выигран суд по итогам которого я признан невиновным. По сути, немецкий суд указал Украине, что все это дело носит исключительно политический характер", — написал Онищенко в Facebook.

Вместе с тем, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в своем Twitter, что Генпрокуратура "не подавала запрос в Германию об экстрадиции Онищенко, поскольку уголовное производство расследуется НАБУ".

Против Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.