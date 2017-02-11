НАБУ проведет допросы по новым записям Онищенко

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено допросить политиков, чьи голоса звучат на записях, обнародованных Александром Онищенко, сообщил глава ведомства Артем Сытник.

В четверг интернет-издание "Страна.ua" обнародовало аудиозапись разговора депутата Онищенко с экс-депутатом парламента Николаем Мартыненко, в котором они обсуждают варианты закрытия уголовного дела против Онищенко.

"Конечно, те лица, которые там фигурируют, мы их вызовем и будем допрашивать по этим записям. Я их сам сегодня утром читал, содержание этого разговора. Очень интересный разговор там, если эти голоса действительно им принадлежат. У нас есть производства, их расследует детектив. Конечно, ждать мы не будем. Будем вызывать и допрашивать", — цитирует слова Сытника агентство УНИАН.

Он еще раз обратился к Онищенко с просьбой передать имеющиеся записи для проведения расследования.

"Его (Онищенко — ред.) основная цель – это избежать ответственности за совершенные коррупционные действия, в том числе путем отвлечения внимания от основного кейса на то, что это якобы политическое преследование. Даже в этих вчерашних записях я не вижу политического преследования", — подчеркнул Сытник.

Ранее Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

В декабре 2016 года была опубликована аудиозапись, на которой, по утверждению СМИ, был записан разговор Онищенко с депутатом Рады Олесем Довгим, который якобы приехал к Онищенко на встречу в Лондон в качестве переговорщика от властей для обсуждения вариантов закрытия его дела.

Онищенко, в частности, заявлял, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США. Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело в связи с заявлением депутата о коррупции в парламенте.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.