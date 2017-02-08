ГПУ объявила подозрение министру госбезопасности ДНР

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины объявила подозрение министру государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиру Павленко в незаконном задержании четырех подростков на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее министерство госбезопасности ДНР опубликовало видеозапись допроса подростков, завербованных, по утверждению ведомства, украинскими спецслужбами для совершения диверсий. Подростки рассказали, как подорвали в феврале 2016 года железнодорожный состав в Ясиноватой и получили за это около 750 долларов.

"Так называемому министру государственной безопасности террористической организации "ДНР" объявлено подозрение в незаконном лишении свободы четырех украинских подростков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре 2016 года по приказу министра безопасности ДНР ополченцы задержали на подконтрольной Киеву территории Донецкой области четырех подростков. Согласно сообщению, сейчас подростков якобы продолжают незаконно удерживать под стражей на территории ДНР.

В ведомстве отметили, что министру безопасности ДНР официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "участие в террористической организации" и "незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц".

Продолжается специальное досудебное расследование.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.