Сайдик призвал срочно вывести тяжелое вооружение из жилых районов Донбасса

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал к немедленному отведению тяжелого вооружения из жилых районов Донбасса, говорится в заявлении посла.

Также он приветствовал снижение интенсивности боев в районе Авдеевки – Ясиноватой Донецкой области.

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"Мы все еще далеки от режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, по соблюдению которого все стороны взяли на себя соответствующие обязательства на нашей предыдущей минской встрече 1 февраля 2017 года. Режим тишины может быть достигнут лишь в случае безусловного отведения всего вооружения, перечисленного в минских договоренностях. В частности, тяжелое вооружение должно быть немедленно выведено из жилых массивов. Беспорядочное и неприцельное использование тяжелого вооружения в жилых массивах является абсолютно безответственным поведением и открытым нарушением минских договоренностей и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении.

Также Сайдик считает абсолютно недопустимым тот факт, что гражданские ремонтные бригады, восстанавливающие инфраструктуру населенных пунктов, несколько раз подвергались обстрелам, что представляло риск для жизни и здоровья людей и значительно замедляло восстановление.

Он подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа будет пристально следить за развитием событий в регионе, в том числе при необходимости проводя внеочередные консультации сторон.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.