Тарута предложил план урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Сергей Тарута предложил свой план мирного урегулирования конфликта в Донбассе под названием "Три основы", сообщило "Зеркало недели".

"Сегодня я предлагаю к обсуждению… разработанный мной и моей командой план мирного урегулирования в Донбассе. Кровопролитные бои за Авдеевку в очередной раз убедили меня, что такой план сейчас жизненно необходим. К плану прилагаю ответы на самые частые вопросы, возникавшие в ходе его обсуждения с экспертами", — говорится в сообщении.

План Таруты имеет три основы и предлагает сосредоточить усилия на обеспечении легитимности, чтобы появился партнер по переговорам, затем обеспечить безопасность, чтобы план мог быть реализован, и как результат возобновить диалог, который приведет к восстановлению доверия.

Согласно сообщению, осуществление плана депутата по сценарию легитимность — безопасность — доверие предлагается осуществить в три шага. "Шаг первый. Ограничить права президента Украины на проведение переговоров по вопросам мирного урегулирования в Донбассе. С этой целью восстановить главенствующую роль парламента в соответствующем переговорном процессе", — сообщило издание.

Второй шаг предполагает принятие специального закона, определяющего полномочия и обязанности депутатов областных и местных советов, избранных на выборах 2010 года на неподконтрольных в данный момент Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Третий шаг подразумевает передачу плана "Три основы" на рассмотрение в Совет Безопасности ООН и подписание Будапештского меморандума с целью полномасштабного вовлечения международных организаций и ключевых государств в его реализацию, отмечается в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.