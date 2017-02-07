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    Климкин в ближайшие дни отправится в США

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    (обновлено: )70
    В Штатах Климкин намерен обсудить с новым руководством США, "каким образом выполнить минские договоренности" по урегулированию конфликта в Донбассе.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается в Вашингтон в ближайшие дни.

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    В Штатах он намерен обсудить с новым руководством США, "каким образом выполнить минские договоренности" по урегулированию конфликта в Донбассе.

    "Я буду в ближайшие дни также в Вашингтоне говорить с представителями новой американской администрации, каким образом выполнить минские договоренности, кто будет гарантом", — рассказал Климкин на ICTV.

    В минувшие выходные Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в Донбассе.

    Также в ходе телефонного разговора Порошенко и Трамп, по данным Киева, договорились о визите главы МИД Украины в США для подготовки визита украинского лидера.

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