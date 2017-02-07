Климкин в ближайшие дни отправится в США

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается в Вашингтон в ближайшие дни.

В Штатах он намерен обсудить с новым руководством США, "каким образом выполнить минские договоренности" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Я буду в ближайшие дни также в Вашингтоне говорить с представителями новой американской администрации, каким образом выполнить минские договоренности, кто будет гарантом", — рассказал Климкин на ICTV.

В минувшие выходные Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в Донбассе.

Также в ходе телефонного разговора Порошенко и Трамп, по данным Киева, договорились о визите главы МИД Украины в США для подготовки визита украинского лидера.