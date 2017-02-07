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    Политика

    Визит Порошенко в США состоится в ближайшие недели - Климкин

    (обновлено: )45103
    Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что "есть четкая договоренность о встрече с ближайшее время" президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Визит президента Украины Петра Порошенко в США состоится в ближайшие недели, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    У меня зазвонил телефон. О чем говорили Трамп и Порошенко

    "Состоится (визит Порошенко в США – Ред.) в ближайшие недели, мы работаем по логистическим датам. Конечно, нам нужно его надлежащим образом подготовить, но есть четкая договоренность о встрече с ближайшее время", — сказал министр накануне поздно вечером в эфиретелеканала ICTV.

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    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. По данным агентства "Укринформ", прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне.

    Постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко ранее сообщал, что Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.

    Напомним, в ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Американский глава государства разговор оценил положительно. Во время беседы лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время. 

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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