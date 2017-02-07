Визит Порошенко в США состоится в ближайшие недели - Климкин

AP Photo/Sergei Grits

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Визит президента Украины Петра Порошенко в США состоится в ближайшие недели, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Состоится (визит Порошенко в США – Ред.) в ближайшие недели, мы работаем по логистическим датам. Конечно, нам нужно его надлежащим образом подготовить, но есть четкая договоренность о встрече с ближайшее время", — сказал министр накануне поздно вечером в эфиретелеканала ICTV.

Читайте также: Что Порошенко повезет в США на встречу с Трампом. Мнение эксперта

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. По данным агентства "Укринформ", прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне.

Постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко ранее сообщал, что Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля.

Напомним, в ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Американский глава государства разговор оценил положительно. Во время беседы лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Читайте также — Фугас для замкомандира Народной милиции ЛНР: подробности и версии

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.