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    Рада еще два года будет работать в болоте и турбулентности - Бондарь

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    По мнению народного депутата Виктора Бондаря, ради сохранения власти в парламентском большинстве готовы пойти на любые политические жертвы.
    Народный депутат Виктор Бондарь
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Депутатов парламентской коалиции держит вместе только желание остаться на плаву, считает глава депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь.

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    "По большому счету, сегодня коалицию держит вместе только лишь высокая вероятность досрочных выборов. Власти прекрасно понимают, что любые перевыборы закончатся для нее провалом, катастрофой и трагедией. Кроме того, есть понимание того, что надо создать хотя бы какую-то видимость работы Верховной Рады. Кто-то ведь должен отвечать за все, что происходит в стране. Держать коалицию на плаву нужно и для того, чтобы Кабмину было с кем сотрудничать. Думаю, что всех этих людей вместе держит желание хоть как-то удержать ситуацию", — говорит депутат.

    По его словам, политическая целесообразность не позволит нынешнему большинству развалить Верховную Раду.

    "В коалиции ведь прекрасно понимают, чем могут закончится те или иные прения. Поэтому можно не сомневаться, что вхождение в зону турбулентности, в которой сейчас находится коалиция может затянуться надолго. Сегодня много говорят о том, что окончательно рассорить "Блок Петра Порошенко" с "Народным фронтом" может вероятная отставка главы МВД Арсена Авакова. Но думаю, что даже это не грозит пертурбациями. Рада еще долго будет работать в нынешнем болоте, которое закончится не раньше, чем через два года", — подытожил политик.

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