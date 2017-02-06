Марчук: необходимо озвучить компромиссы по Донбассу

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Власти должны четко обозначить компромиссы, на которые готовы идти ради урегулирования ситуации на востоке страны, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук.

"Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина. Политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг. Потому момент оттягивается до последнего. Тем более, что нынешняя Верховная Рада не пропустит никаких компромиссов. Но по-другому скорых результатов мы не дождемся. Ультимативность искренней и праведной патриотической позиции в ряде случаев будет усложнять нам задачу в урегулировании ситуации", — сказал Марчук в интервью интернет-изданию "Лига.net".

По его словам, вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности не могут быть предметом компромисса. "Прежде всего, речь идет о так называемом переходном периоде и принципах формирования местных органов власти на этот отрезок времени", — добавил он.

Марчук считает, что в переходной период в местные органы власти могут войти представители местного населения, "которые оставались на временно оккупированной территории", но не участвовали в боевых действиях против украинской армии. По его словам, можно также искать компромиссы в вопросе отвода военной техники с обеих сторон. "Если государственная граница никогда не может быть предметом компромисса, то особый режим ее функционирования в переходной период может быть предметом для дискуссии, но только в интересах местного населения", — добавил он.

В то же время, по мнению Марчука, проводить выборы в Донбассе в ближайшее время нецелесообразно. "Есть мировая практика, и даже определенные международные исследования, которые говорят о том, что проведение выборов на подобных нынешнему Донбассу территориях наиболее целесообразно проводить не ранее, чем через два, три, а то и четыре года с момента прекращения военных действий", — отметил он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.