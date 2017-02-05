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    Политика

    Порошенко и Трамп обсудили укрепление стратегического партнерства

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (12)

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    По информации пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, а также вопросы укрепления стратегического партнерства двух стран, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

    Въезд в Авдеевку
    Фото из открытых источников
    О том, как Порошенко и "Народный фронт" принесли Авдеевку в жертву

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    Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".

    "Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — сообщил Цеголко.

    По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

    "Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.

    Он также сообщил, что во время разговора обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для его подготовки в США приедет глава МИД Украины.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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