НАТО отложило встречу с Украиной по использованию ПРО - СМИ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. НАТО отложило ранее планировавшуюся встречу с представителями Украины для обсуждения использования системы ПРО в Румынии, в том числе из-за того, что это может быть неправильно понято в Москве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из западных стран.

Смотрите также: "Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше

"Чиновники, знакомые с обсуждениями внутри НАТО, заявили, что отношения с Москвой находятся в уязвимой позиции, и обращение к Украине по поводу ПРО может быть с легкостью понято неправильно", — пишет газета.

Как отмечает издание, в альянсе обсуждаются способы расширения диалога с Россией. Подчеркивается, что некоторые представители НАТО ожидают, что президент США Дональд Трамп может выступить за более широкое сотрудничество с Москвой.

Ряд дипломатов заявляют, что имеет смысл осторожно подходить к обсуждению использования ПРО с Украиной, если альянс хочет избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Между тем, как отмечается, другие союзники опасаются, что альянс рискует таким образом непреднамеренно показать, что его стремление помогать таким партнерам, как Украина, может поколебаться.

Как заявил изданию дипломат из страны, входящей в НАТО, решение отложить встречу с Киевом не отменяет дискуссии с Украиной в будущем, но сейчас НАТО "двигается осторожно". "Есть некоторая политическая чувствительность в вовлечении Украины из-за того, что это очевидно может повлечь за собой острую реакцию со стороны русских", — сказал он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.