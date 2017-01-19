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    Политика

    Суд ООН разместил в сети текст иска Украины против России

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    Текст исковых требований Украины к России находится на сайте Международного суда ООН в Гааге в формате pdf, который открывается в интернете при помощи внешней ссылки.
    Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда
    RIA News Артур Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Международный суд ООН разместил в интернете полный текст иска Украины к России.

    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН
    Лондонский суд рассматривает иск России к Украине. Мнение эксперта

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    Ознакомиться с текстом исковых требований Украины к России можно здесь.

    В иске сказано, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение в Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан".

    Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

    К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области.

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