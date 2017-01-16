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    Политика

    В МИД объяснили суть иска Украины против РФ в Международном суде ООН

    (обновлено: )30411
    Как пояснила спикер МИД Украины Марьяна Беца, Украина, в частности, просит суд обязать Россию немедленно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина требует в Международном суде ООН компенсации за причиненный Россией ущерб, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

    Петр Порошенко
    Коллаж РИА Новости Украина
    Двуликий Янус-Порошенко

    Ранее сообщалось, что  Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.

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    "Наши основные, бесспорно, требования следующие. Во-первых, Украина просит международный суд объявить, что Россия нарушает обе конвенции — международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Во-вторых, мы просим суд обязать Россию немедленно прекратить нарушение указанных договоров, в частности, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, участвующих в террористической деятельности в Украине, прекратить поставки оружия, восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, прекратить насильственные похищения, обыски, задержания и другие незаконные действия. И в-третьих, Украина просит суд обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе выплаты надлежащей компенсации", — рассказала Беца в эфире телеканала "112 Украина".

    По ее словам, размер компенсации будет определяться позже, сейчас главное юридически доказать ответственность России за международные противоправные деяния.

    "Сумма будет определяться в положенное время позже, в ходе производства. Первый шаг — это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния", — отметила спикер МИД.

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    Беца подчеркнула, что Украина впервые подает подала иск в Международный суд ООН, и что решение этого суда является обязательным.

    Напомним, еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал "всеобъемлющий иск к РФ по Крыму". 

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