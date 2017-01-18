Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики к объединению не готовы. Объединение ДНР и ЛНР будет означать нарушение минских соглашений, заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Симферополе.

"Мы с Игорем (главой ЛНР Плотницким – Ред.) — оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы", – сказал накануне Захарченко.

В то же время он предложил избрать Херсонес (современное расположение – Крым, юго-западное побережье – Авт.) местом заключения нового договора об объединении территорий Украины с Россией – аналога подписанной в 1654 году Переяславской Рады, в случае, если для этого сложатся соответствующие условия.

"В каком городе (возможно подписание новой Переяславской Рады – Ред.), город на самом деле не важен. Можно в Херсонесе. Отличное место, знаковое. А в каких границах (Украины – Ред.), триста с лишним лет назад это были одни границы. За это время многое поменялось. Мы прошли Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. Если очередная Переяславская Рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины", – отметил Захарченко

Как сообщалось ранее, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий по приглашению Русской общины полуострова прибыли в Крым по случаю празднования 363-й годовщины Переяславской Рады.

Тем временем, на границе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вводится полноценный таможенный контроль. На днях власти ЛНР приняли постановление, устанавливающее запрет на перемещение товаров и транспортных средств коммерческого назначения вне таможенных пунктов контроля на административной границе с ДНР. Исключение составляют предметы личного пользования, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия для личного пользования, перемещаемые гражданами.