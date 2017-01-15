В школах ДНР отказались от экзаменов по украинскому языку

ALEKSEY FILIPPOV/AFP

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. В школах самопровозглашённой Донецкой народной республики отказались от экзаменов по украинскому языку. Министерство образования и науки ДНР исключило украинский язык из списка обязательных предметов программы государственной итоговой аттестации (ГИА) школьников в 2017 году, так как среди учащихся не нашлось тех, кто хотел бы проверить свои знания по нему. Об этом заявила министр образования и науки ДНР Лариса Полякова.

"Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нём не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык", – заявила Полякова.

В министерстве образования самопровозглашённой республики отметили, что, несмотря на нововведение, украинский язык, хотя и в меньших объёмах, но остаётся в школьной программе. В списке обязательных предметов для выпускников 9-х классов остаются русский язык и математика, для 11-х – только русский.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.