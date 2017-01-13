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ДНР передала тела трех силовиков, погибших у линии соприкосновения

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Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что погибшие силовики забрели в "серую зону" на юге, подорвались на мине. В пятницу передают их тела.
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики передало представителям Киева тела силовиков, эвакуированных с линии соприкосновения в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Ранее в Минобороны ДНР заявили, что эвакуировали с линии соприкосновения в Донбассе тела трех силовиков, подорвавшихся на мине.

"Они (погибшие силовики) забрели в "серую зону" на юге, подорвались на мине, два дня их искали. Получилось эвакуировать. Сегодня передаем", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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