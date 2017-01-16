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    Глава ЦИК Охендовский вновь отказался давать показания НАБУ

    Тема:

    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (140)

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    Как сообщает пресс-служба НАБУ, глава ЦИК отказался отвечать на вопросы детективов, сославшись на отсутствие прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время следственного действия.
    Михаил Охендовский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский в очередной раз отказался от дачи показаний во время допроса в Национальном антикоррупционном бюро, сообщает в понедельник вечером пресс-служба НАБУ.

    Михаил Охендовский
    УНИАН
    "Амбарная книга" Партии регионов и Охендовский

    Подозреваемый отказался отвечать на вопросы детективов, сославшись на отсутствие прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время следственного действия.

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    "Однако, в соответствии с действующим законодательством, прокурор не обязан участвовать в допросе", – подчеркнули в НАБУ. В Бюро напомнили, что 26 декабря Охендовский также отказался давать показания, заявив, что его защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела. "И это несмотря на то, что 15 декабря адвокат получил к ним доступ", –  говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице НАБУ в Faebook.

    Также в Агентстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса Охендовского.

    Напомним, 13 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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    Председателя ЦИК подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.

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