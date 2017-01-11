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Гройсман возмутился решением судьи по делу об изъятому $1 млн

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сегодня он обратится с просьбой немедленно проверить решение Апелляционного суда, который обязал вернуть гражданке Италии $1 млн.
Владимир Гройсман. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева обязал вернуть гражданке Италии $1 млн, которые она незаконно пыталась вывезти, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть изъятые деньги, а гражданку Италии — признать невиновной", — приводит слова премьера телеканал "112 Украина".

По его словам, во время судебного заседания представителю таможни не предоставили слова.

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"Судья зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете, судья Апелляционного суда Мельник В. В. У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере $200 тыс. за возврат денег, они на это не пошли. Вот и все", — отметил премьер.

Гройсман сообщил, что 25 млн грн должны быть изъяты в пользу государства.

Он сказал, что сегодня обратится с просьбой немедленно проверить данное решение суда. Премьер сказал, что по этому поводу нужно обратиться к НАБУ.

"Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я удержусь, потому что это будут только сигналы пип в эфире телеканалов", — добавил он.

Напомним, в конце октябре 2016 г. в помещении VIP-терминала аэропорта "Жуляны" сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти в Милан более 1 млн долл. В ГФС сообщали, что женщина заявила об отсутствии валютных средств, а по требованию таможенников предъявить свой багаж к осмотру отказалась, ссылаясь на то, что она якобы является дипломатом. Предъявить свой дипломатический паспорт гражданка не смогла, и таможенники в присутствии осмотрели ее багаж, где нашли деньги. Они были спрятаны в опечатанных коробках из под обуви.

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