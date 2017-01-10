Тандит: обнародованные Савченко списки пленных некорректны

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные депутатом Рады Надеждой Савченко списки пленных в Донбассе — некорректны.

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", — приводятся слова Тандита на сайте ВВС Украина. Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректны". "В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен", — заявил Тандит.

По его словам, публикация списков не поможет ускорить освобождение пленных. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума", — считает Тандит. По его мнению, мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и теперь будут иметь возможность шантажировать родственников, например, требуя выкуп. "По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людьми", — добавил представитель СБУ.

Тандит пообещал, что к вечеру Служба безопасности обнародует официальную позицию относительно всех списков, опубликованных Савченко. На вопрос, ожидает ли Савченко наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить.

Савченко во вторник опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что СБ Украины была против обнародования этих списков.