Обмен пленными. Мало что зависит от Савченко - Якубин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных украинских военных, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территория Донбасса, а также список лиц, которых руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны. Списки опубликованы в Facebook нардепа.

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Почему Надежда Савченко в последнее время ведет активную политику относительно освобождения пленных и чем это может закончиться, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Алексей Якубин.

В конце 2016 года Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Тогда она говорила, что главная цель этой встречи — урегулирование вопроса обмена пленными. В данном случае фактор Надежды Савченко сыграл позитивную роль? Или и без нее все бы прошло?

— Знаете, я думаю, что стоит говорить о том, что сам по себе фактор того, что она сделала, вызвал такой общественный резонанс, что он вновь вернул тему обмена военнопленных и вообще тему "Минска" в этой части в публичную повестку дня. Потому что можем говорить, что несколько месяцев до этого, хотя эта тема звучала, но потом она, в общем-то, сошла на нет, и вопросы, связанные с обменом военнопленными, ушли из публичной повестки дня. А вот то, что сделала Надежда Савченко, пусть это неоднозначно, вот эта встреча с Захарченко, Плотницким в Минске, но, тем не менее, это вернуло тему обмена военнопленных в публичную повестку дня. И заметьте, что эта тема продолжает быть одной из заметных тем, почти каждую неделю мы так или иначе об этом говорим.

Тем не менее звучит достаточно много критики по этому поводу в адрес Надежды Савченко. Какие могут быть для нее последствия?

— Мне кажется, что это сознательная стратегия, мол, есть официальные органы, которые формально этим занимаются, но они на самом деле недорабатывают, а вот я на таких волонтерских началах смогла инициировать, я делаю, и т. д. Я думаю, что, учитывая общий уровень разочарования многими формальными органами власти, которые у нас есть в стране, это, наверное, в какой-то мере играет Савченко в плюс.

Потому что тем самым Савченко воспринимается нашими гражданами, которые политику воспринимают персоналистически так или иначе, которые часто не видят, что за тем или иным политиком стоит команда людей, которая ему помогает, то есть они видят только одного человека. Получается, граждане во многом будут видеть, что она даже на неформальном уровне что-то делает, и пусть что-то ей удается, что-то не удается, но она старается делать на той позиции, на которой она находится. С точки зрения постройки политического имиджа, это в какой-то мере достаточно неплохая стратегия. Тем более, что, опять-таки, тема резонансная. Мы видим, что Савченко, несмотря на все нюансы, вновь вернулась в СМИ, и благодаря этой теме, она может в дальнейшем постоянно присутствовать.

Как вы считаете, Надежда Савченко в данном аспекте действует в одиночку либо она является частью большой команды? Кто в эту команду еще может входить?

— Как минимум, мы понимаем, что есть группа людей, которая ей помогала, наверное, еще тогда, когда она была в плену. То есть, мне кажется, что Надежда Савченко все равно рассчитывает на определенную, пусть небольшую группу людей, которая все равно ей так или иначе помогает.

Говорить о том, что это более широкая группа, связанная с той партией РУНА, я думаю, что пока что это, знаете, такие проекты в работе, просто пробные камни, которые пока что еще никаким образом не реализовались. Говорить о том, что у Савченко есть какая-то глобальная, большая команда, с большими ресурсами, я думаю, не приходится.

Откуда взялась эта идея с публикацией списков военнопленных? Почему Надежда Савченко выступила с подобной инициативой?

— Я думаю, что это связано с тем, что Савченко пытается показать, что формальные органы здесь не работают, что в следствие своей неэффективности, возможно, нежелания или каких-то бюрократических механизмов, они, скорее, не думают о жизнях, не думают о конкретных людях, а Савченко вот этим списком хотела бы показать, что вот видите — у меня есть даже список, и я могу говорить, я в этой теме. Потому что сама Савченко говорила, что этот список собирала, как только она еще вернулась из Москвы, после освобождения, и вот тогда она сразу начала собирать этот список, к ней обращались люди. То есть это такая стратегия показать, что официальные органы не работают, а я, мол, работаю, и лучше работаю.

То, что она его даже не публикует, в какой-то мере все равно сыграет в плюс Савченко, потому что так или иначе, все равно она уже сделала такое публичное заявление, что у нее есть такой список, у нее есть такая информация.

В результате отношения между командой власти и командой, за которую играет Надежда Савченко, как далее будут развиваться? Возможна ли в дальнейшем координация действий между Савченко и АП, СБУ, например?

— Из того, что она говорит, какая-то координация все равно происходит, даже на том же уровне СБУ. Другое дело, что все равно для Савченко, мне кажется, сейчас не было бы выгодно присоединение к какой-то официальной инициативе. Она хочет немного в параллельной плоскости показывать, что это ее задел, и она здесь работает. Потому, я думаю, что Савченко и дальше останется в такой неофициальной плоскости, тем более, что эта плоскость ей позволяет намного более гибко реагировать и выстраивать свой политический имидж.

Стоит ли ожидать, что стороны и далее будут демонстрировать хотя бы минимальные результаты переговоров в деле обмена пленными?

— Я думаю, что отчасти обмен военнопленными используется для того, чтобы нашим европейским партнерам, представителям "нормандской четверки", демонстрировать, что есть какой-то прогресс, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что сейчас есть такое ожидание от того, что будет дальше происходить в Вашингтоне, какая будет позиция Вашингтона. Обмен военнопленными — мы можем хоть что-то показать, что как-то в этом плане процесс идет, что эта площадка до конце не закрыта.

Возможны какие-то сдвиги касательно тех украинцев, которые находятся в тюрьмах в РФ?

— Я думаю, что тут подвижки возможны только, когда будет работать "нормандская группа". И вряд ли тут даже сама Надежда Савченко могла бы активно по этому вопросу что-либо решать. То есть, скорее, это будет политическое решение, пока что "нормандская четверка" даже в том формате, в котором она есть, откладывает свою возможную встречу. Все в ожидании, что будет дальше в Вашингтоне.

Это зависит от "нормандской четверки" или двусторонних переговоров Киева и Москвы?

— Я думаю, что отчасти от двусторонних переговоров Киева и Москвы, но в то же время и от "нормандской четверки". То есть я имею в виду, что решение по поводу освобождения части украинцев, которые сейчас есть в тюрьмах в РФ, это будет некое политические решение, как было в контексте самой же Надежды Савченко. Скорее, нам стоит ожидать, если будут некие политические подвижки по "минску", по урегулированию, тогда, я думаю, что будет некая часть всеобъемлющего решения и по части людей, которые сидят в тюрьмах в РФ.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко могут использовать против независимости и целостности Украины.