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Савченко пообещала не публиковать списки пленных в Донбассе – Тандит

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В эфире радиостанции Голос Столицы советник главу СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко могут использовать против независимости и целостности Украины.
Надежда Савченко
УНИАН

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Накануне нардеп Надежда Савченко заявила, что собирается опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. Но в Службе Безопасности Украины выступают против этого, так как обнародование такой информации может навредить самим пленным и их родственникам. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов советник главы СБУ Юрий Тандит. Он также рассказал, что лично общался с Надеждой Савченко относительно того, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев.

Удалось ли договориться с Савченко рассказал Юрий Тандит в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Очевидно, что она хотела, как лучше сделать. Другой вопрос, что ее могут использовать те люди, которые, фактически, продолжают воевать против независимости Украины и ее целостности. Я говорил с ней про телефону, мы обсудили ее заявление, и она пообещала мне, что эти списки не будут опубликованы", — сообщил Тандит.

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