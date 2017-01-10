Савченко готовит еще один список пленных "для Гааги"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко заявляет о подготовке еще одного списка пленных, которые должны подлежать обмену. Об этом она заявила в комментарии журналистам в Киеве.

Ранее Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

"Есть еще список, который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю… — это список разыскиваемых, но непонятно, сколько людей может оставаться живыми", — сказала нардеп.

По ее словам, эти списки нужны были для того, "чтобы после этого закончились спекуляции, и ни Москва, ни Киев не могут больше спекулировать обменом".

Савченко убеждена, что списки давно надо было сделать открытыми. Она отметила, что мошенничество и спекуляции по поводу освобождения тех или иных лиц были и прежде.

"Но все, что касается жизни, все, что касается помощи, оно святое, и поэтому люди, которые находятся в тюрьмах (есть такое понятие "тюремная почта"), они будут находить друг друга. И мы будем выявлять, где эти люди находятся… Когда Украина захочет когда-то обратиться в Гаагу (Международный уголовный суд – Ред.) и обвинить Россию в том всем зле, которое она совершила у нас в Украине, так не будет доказательств — они (россияне — Ред.) скажут: а нас здесь не было. Поэтому эти списки четко показывают, что они здесь есть, и что они здесь делают", — резюмировала она.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.