Киев осуждает разрушение памятника полякам во Львовской области - Дещица

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Киев решительно осуждает повреждение памятника погибшим полякам во Львовской области, на месте работает следственная группа, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

На днях во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

"Мы решительно осуждаем этот варварски акт вандализма. На месте уже работает следственная группа. Виновники должны быть найдены и наказаны", — написал Дещица в своем микроблоге в Twitter.

Он также подчеркнул, что совершившие акт вандализма "не имеют ничего общего с Украиной". "Целью этой провокации является обострение украинско-польских отношений. Но мы не дадим себя спровоцировать. Украинцы и поляки — мудрые народы, ценят взаимную симпатию и партнерство и хорошо знают, кто стоит за появлением таких провокаций как в Польше, так и на Украине", — считает Дещица.

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