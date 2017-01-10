Заведено дело по факту повреждения памятника полякам во Львовской области

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полиция завела дело по факту повреждения памятника погибшим от рук националистов полякам, выясняет, когда и кем совершен акт вандализма, сообщила пресс-служба полиции Львовской области во вторник.

galinfo.com.ua Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой

"По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

На днях во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".