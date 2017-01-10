Во Львовской области уничтожен памятник полякам, погибшим в Гуте Пеняцкой

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов, во Львовской области, сообщил польский посол в Киеве Ян Пекло.

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Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

"Мы знаем об этом фильме. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины", — заявил Пекло, которого цитирует Польское телевидение.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы вандалы осквернили стелу Победы в Великой Отечественной войне.