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Поступок Пашинского был вопросом случая – Шабовта

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Стрельба нардепа Пашинского (19)

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Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Пашинский всегда вел себя достаточно агрессивно.
Сергей Пашинский. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в канун Нового года ударили бутылкой по голове, а сам нардеп после этого ранил мужчину.

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Пашинский уверяет, что это была самооборона и он стрелял в нападавшего на него мужчину уже после удара бутылкой по голове. Пострадавший, в свою очередь, говорит, что нардеп целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти и пуля попала в ногу.

В эфире радиостанции Голос Столицы произошедшее прокомментировал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"По поводу Пашинского, я не очень удивлен на самом деле, поскольку достаточно долгое время отслеживаю поведение этого человека. Он во многих ситуациях поступал достаточно аморально – и по отношению к своим коллегам по Верховной Раде, оскорбляя, не стесняясь в выражениях, часто ведет себя достаточно агрессивно. И следовательно был только вопрос случая, когда эта агрессия превратится в подобный поступок", — считает Сергей Шабовта.

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