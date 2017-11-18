Газ и свето-шумовые гранаты. Ожесточенные столкновения в Одессе

В субботу, 18 ноября, в центре Одессы собрался митинг, в ходе которого произошли беспорядки, сообщает "Страна".

Так, на Дерибасовской собрались несколько тысяч протестующих против возможной застройки Летнего театра.

Представитель застройщика сообщил митингующим, что в районе Летнего театра построят концертный зал, но собравшиеся не поверили и начали скручивать камеры наблюдения с деревьев в Горсаду. Полиция попыталась оттеснить их, после чего произошли столкновения. Ворота в Летнем театре были сорваны, полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

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