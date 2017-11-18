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18.11.201716:47
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    Фотоленты

    Газ и свето-шумовые гранаты. Ожесточенные столкновения в Одессе

    (обновлено: )103562
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Бепорядки в Одессе
    Бепорядки в Одессе
    Страна

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    Бепорядки в Одессе

    В субботу, 18 ноября, в центре Одессы собрался митинг, в ходе которого произошли беспорядки, сообщает "Страна".

    Так, на Дерибасовской собрались несколько тысяч протестующих против возможной застройки Летнего театра. 

    Представитель застройщика сообщил митингующим, что в районе Летнего театра построят концертный зал, но собравшиеся не поверили и начали скручивать камеры наблюдения с деревьев в Горсаду. Полиция попыталась оттеснить их, после чего произошли столкновения. Ворота в Летнем театре были сорваны, полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. 

    Смотрите также: "Порошенко всех продаст": протесты под Радой не прекращаются

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