Столкновения в Одессе. Начальнику полиции разбили голову - СМИ

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре начали столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову, сообщает местное издание "Думская".

По данным издания, возле Летнего театра собрались около 200 активистов, люди продолжают подходить. К активистам прибыл директор компании "Солинг", которой в декабре прошлого года передали в аренду территорию Летнего театра, он пообщался с людьми и уехал.

"Активисты сняли ворота Летнего театра. Шеф одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошло несколько столкновений с правоохранителями. В настоящее время активисты заблокированы на территории театра кордоном полиции", — говорится в сообщении.

По данным издания, начальник одесской полиции Головин получил травму в ходе столкновений с протестующими — ему разбили голову. Сейчас происходит массовая драка активистов и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на пути следования пешей процессии.