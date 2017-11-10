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    Политика

    Нардеп устроила протест с ночлегом в Раде

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (249)

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    Ирина Сысоенко объяснила свои действия тем, что ни Владимир Гройсман, ни Ульяна Супрун не решают 11 месяцев проблему 160 семей трудового коллектива медицинского учреждения в Смеле.
    Народный депутат от Самопомичи Ирина Сысоенко
    Ирина Сысоенко/Facebook

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Самопомичи" Ирина Сысоенко вечером в четверг заявила о намерении оставаться в правительственной ложе Верховной Рады, пока правительство не погасит долги перед специализированной медико-санитарной частью №14 в Смеле Черкасской области. 

    "Никто, ни премьер-министр, ни и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не решают 11 месяцев проблему 160 семей трудового коллектива медицинского учреждения СМСЧ-14 в городе Смела. Эти люди не получают зарплату, они доведены до отчаяния. Я объявила протест против такого издевательства над теми, кто ежедневно и ежеминутно спасает жизни украинцев!" – написала днем в четверг Сысоенко на своей странице в Facebook.

    Ирина Сысоенко/Facebook, 9 ноября 2017

    Около 23:00 коллега по парламенту Александр Кодола подтвердил, что она продолжает находиться в зале заседаний. 

    Напомним, средняя месячная зарплата украинских медработников, согласно официальной статистике, на сентябрь 2017 года, составила 4880 гривен, и это почти на две тысячи меньше, чем по стране. Меньше медиков в Украине зарабатывают только почтальоны и курьеры – 3674 гривны.

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