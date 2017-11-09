В мэрию Киева ворвалась толпа протестующих

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Протестующие в четверг, 9 ноября ворвались в здание Киевской городской госадминистрации.

Протестующие требуют возобновления замороженной стройки жилья в Киева.

"В Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить (замороженное — ред.) строительство," — сообщает корреспондент телеканала "Прямой" с места событий.

По данным телеканала, люди вложили средства в строительство, однако компания заморозила стройку.

Сообщается, что жилье, в которое люди вложили средства, заморожено уже более двух лет.