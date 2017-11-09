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    Киев

    В мэрию Киева ворвалась толпа протестующих

    (обновлено: )45
    В здание Киевской городской госадминистрации ворвались участники митинга, которые требуют возобновить строительство жилого дома.
    Минирование КГГА. Милиция возле КГГА
    Facebook Елены Тимош

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Протестующие в четверг, 9 ноября ворвались в здание Киевской городской госадминистрации.

    Протестующие требуют возобновления замороженной стройки жилья в Киева.

    "В Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить (замороженное — ред.) строительство," — сообщает корреспондент телеканала "Прямой" с места событий.

    По данным телеканала, люди вложили средства в строительство, однако компания заморозила стройку.

    Сообщается, что жилье, в которое люди вложили средства, заморожено уже более двух лет.

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